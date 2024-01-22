В России выросло количество людей, страдающих ожирением

Более 419 тысяч новых случаев ожирения зарегистрировали в России в 2022 году. В 2020 году в стране выявили 372 тысячи случаев ожирения, в 2021 году — 383 тысячи. Соответствующие сведения опубликованы в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023».

По данным ведомства, болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были диагностированы у 13,05 миллиона россиян, в 2020 году их было почти на 1 миллион меньше — 12,07 миллиона. Сахарный диабет в 2022 году был выявлен у 5,27 миллиона россиян, а ожирение — у 2,17 миллиона.

Что касается детского ожирения, в 2022 году среди детей до 14 лет выявили 108 тысяч случаев, более 40 тысяч случаев — среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет, в 2010 году их было почти в два раза меньше — 21 тысяча.