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В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50 процентов
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50 процентов

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет
Фото dangrytsku/istockphoto.com
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В России за прошедшую неделю зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов, приводит данные Роспотребнадзора РИА «Новости». Врачи диагностировали грипп и ОРВИ более чем у 705 тысяч россиян, 17 процентов которых проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среди заболевших россиян превалируют вирусы негриппозной этиологии, но также обнаружены единичные случаи вирусов гриппа.

«Регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать требования профилактики заболеваний — организовать «утренние фильтры» в детских садах.

Кроме того, за неделю на 29,8 процента выросла заболеваемость ковидом. В России COVID-19 заразились более 32 тысяч человек.

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