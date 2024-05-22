В России зафиксировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT

178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT обнаружили в России. Однако он не представляет большой опасности, доминирующим вариантом по-прежнему остается омикрон, сообщают РИА Новости.

«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — говорится в публикации.

Уточняется, что симптоматика новых вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.