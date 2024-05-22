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В России зафиксировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

В России зафиксировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT

Мария Маковей
Автор
Лаборант в костюме СИЗ, держащий образец крови
Фото Pornpak Khunatorn/istockphoto.com
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178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT обнаружили в России. Однако он не представляет большой опасности, доминирующим вариантом по-прежнему остается омикрон, сообщают РИА Новости.

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«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — говорится в публикации.

Уточняется, что симптоматика новых вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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