В России зафиксировали новую вспышку коронавируса

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в России выросла на 28,2 процента, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.



«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также за последнюю неделю в стране госпитализировали 886 человек с коронавирусом, что на 0,6 процента меньше в сравнении с предыдущей неделей.