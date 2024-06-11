В России зафиксировали рост заболеваемости «малой чумой»

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В эфире программы «Жить здорово!» терапевт Елена Малышева и аллерголог-иммунолог Андрей Продеус заявили о росте заболеваемости туляремией в России.

Туляремия — это инфекционное заболевание, которое поражает лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, легкие, а также провоцирует сильнейшую интоксикацию. В народе ее называют «малой чумой».

Малышева объяснила, что разносят инфекцию кусающие, кровососущие насекомые, а также грызуны. А аллерголог Продеус добавил, что в группе риска находятся сельские жители и работники сельского хозяйства.

«Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами», — отметил он.

Также Елена Малышева подчеркнула, что туляремия опасна и для городских жителей. Летом граждане проводят время на природе, даче, в лесу или идут в походы.

В конце программы медики обратили внимание на то, что при отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к летальному исходу.