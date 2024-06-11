Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России зафиксировали рост заболеваемости «малой чумой»
Здоровье

Сегодня, 13:30

1 мин.

В России зафиксировали рост заболеваемости «малой чумой»

Мария Маковей
Автор
Комар на человеке
Фото T O/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эфире программы «Жить здорово!» терапевт Елена Малышева и аллерголог-иммунолог Андрей Продеус заявили о росте заболеваемости туляремией в России.

Туляремия — это инфекционное заболевание, которое поражает лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, легкие, а также провоцирует сильнейшую интоксикацию. В народе ее называют «малой чумой».

Малышева объяснила, что разносят инфекцию кусающие, кровососущие насекомые, а также грызуны. А аллерголог Продеус добавил, что в группе риска находятся сельские жители и работники сельского хозяйства.

«Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами», — отметил он.

Также Елена Малышева подчеркнула, что туляремия опасна и для городских жителей. Летом граждане проводят время на природе, даче, в лесу или идут в походы.

В конце программы медики обратили внимание на то, что при отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к летальному исходу.

Что такое микоплазменная инфекция. Микоплазменная инфекция: что это, симптомы и лечение
Медицина
0
Новости холдинга
Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее