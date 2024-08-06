Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России зафиксирован всплеск лихорадки Западного Нила
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

В России зафиксирован всплеск лихорадки Западного Нила

Мария Задорожная
Автор
Переносчик лихорадки Западного Нила, комар.
Фото czardases/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает Telegram-канал Mash, в России случился новый всплеск лихорадки Западного Нила. Известно о 14 заболевших в Татарстане, трех в Рязанской области и двух в Астраханской. Причиной распространения заболевания стали бакланы и чайки.

В публикации говорится, что несколько врачей считают, что люди подцепили лихорадку от обычных комаров, а те, в свою очередь, от водоплавающих птиц, к которым относятся чайки и бакланы.

Последний раз лихорадка приходила в Россию в конце прошлого года. Тогда случаи заражения фиксировались в Костроме, Пензе, Иванове, а также в Ингушетии, Башкортостане, Марий-Эл и т.д.

Лихорадка денге. Врачи рассказали, чем опасна лихорадка денге
Медицина
2
0
Новости холдинга
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже