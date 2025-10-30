В России запустили производство вакцины от вируса папилломы человека

В России запустили первое полнокомплектное производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), способной защищать от распространенных типов инфекции, вызывающих рак шейки матки. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам генерального директора фармацевтической компании Евгения Баринова, это не просто запуск полного цикла производства, а значимый шаг для технологического развития страны. В рамках проекта создаются два участка по выпуску антигенов. Первые серийные партии вакцины планируется ввести в гражданский оборот во втором полугодии 2026 года.

Отмечается, что распространенность онкогенных типов ВПЧ в России составляет от 13% до 40%. По данным, около 99% всех случаев рака шейки матки в мире — примерно 600 тысяч женщин в год — связаны с ВПЧ-инфекцией.