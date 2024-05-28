В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом

С 24 по 26 мая в Бертгольд центре в Санкт-Петербурге прошла акция «Привет, это я!» в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом. Организатором акции выступила «Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом».

Главной целью проекта было развеять мифы об этом заболевании и обратить внимание людей на важность ранней диагностики.

«По статистике рассеянный склероз чаще всего впервые дает знать о себе в возрасте 20-40 лет, но бывают и исключения. Сам термин не связан с памятью: «рассеянный» в данном контексте означает, что поражение может быть распределено по всей центральной нервной системе человека, «склероз» — рубец» — рассказала Марина Валюх, президент СПбРООИБРС «Опора-М».

В ходе мероприятия посетители знакомились с историей героини, которая впервые столкнулась с симптомами рассеянного склероза. После этого, каждый посетитель мог позвонить в будущее и узнать, как живет девушка с рассеянным склерозом через много лет. Это стало возможным благодаря инсталляции в виде футуристичной телефонной будки.

Всего в России зарегистрировано более 80 тысяч пациентов с рассеянным склерозом, но, по оценкам экспертов, их порядка 150 тысяч.