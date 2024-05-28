Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Акция «Привет, это я!», СПБ
Акция «Привет, это я!».
Фото Пресс-служба ОООИБРС
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

С 24 по 26 мая в Бертгольд центре в Санкт-Петербурге прошла акция «Привет, это я!» в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом. Организатором акции выступила «Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом».

Главной целью проекта было развеять мифы об этом заболевании и обратить внимание людей на важность ранней диагностики.

«По статистике рассеянный склероз чаще всего впервые дает знать о себе в возрасте 20-40 лет, но бывают и исключения. Сам термин не связан с памятью: «рассеянный» в данном контексте означает, что поражение может быть распределено по всей центральной нервной системе человека, «склероз» — рубец» — рассказала Марина Валюх, президент СПбРООИБРС «Опора-М».

В ходе мероприятия посетители знакомились с историей героини, которая впервые столкнулась с симптомами рассеянного склероза. После этого, каждый посетитель мог позвонить в будущее и узнать, как живет девушка с рассеянным склерозом через много лет. Это стало возможным благодаря инсталляции в виде футуристичной телефонной будки.

Всего в России зарегистрировано более 80 тысяч пациентов с рассеянным склерозом, но, по оценкам экспертов, их порядка 150 тысяч.

Рассеянный склероз. Рассеянный склероз: факторы риска и первые симптомы

Медицина
Обсудить
Новости холдинга
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем