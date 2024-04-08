В шаурме из «Ашана» обнаружены опасные бактерии

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Роскачество провело исследование шаурмы, продаваемой в Москве и Санкт-Петербурге, и обнаружило в продукции торговой сети «Ашан» золотистый стафилококк, пишет ТАСС. Такая бактерия может быть смертельно опасной для человека.

Причина появления стафилококка может скрываться в испорченном соусе. Однако инфекция могла попасть в шаурму от страдающего данным заболеванием работника, говорится в публикации.

Также в продукции «Ашана» были найдены листерии, которые могут привести к развитию пищевой токсикоинфекции или листериозу.

Кроме того, кишечная палочка была обнаружена в продукции еще 15 торговых марок: Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», «Добрые съести», Chef Doner, «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб».