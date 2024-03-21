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В соцсетях завирусился новый тренд на отказ от шампуня
Здоровье

21 марта, 15:25

1 мин.

В соцсетях завирусился новый тренд на отказ от шампуня

Мария Маковей
Автор
Грязные волосы.
Фото Doucefleur/istockphoto.com
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Подростки и блогеры массово отказываются от использования шампуня и снимают об этом ролики в TikTok. Так, инфлюэнсер Кайноа Лам в своем видео заявил, что его волосы стали гуще после отказа от шампуня. А блогер Хумза Ислам признался, что ежедневно очищает волосы только водой.

Однако врачи бьют тревогу. Дерматолог Анастасия Териану в беседе Daily Mail заявила, что отказ от шампуня может привести к воспалению и шелушению кожи головы, которые придется лечить противогрибковым шампунем.

«Состояния, вызывающие зуд кожи головы, могут привести к ломкости волос у корней. А скопившиеся пот, масло и грязь блокируют фолликулы, рост волос значительно ухудшится», — объяснила врач.

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