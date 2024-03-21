В соцсетях завирусился новый тренд на отказ от шампуня

Подростки и блогеры массово отказываются от использования шампуня и снимают об этом ролики в TikTok. Так, инфлюэнсер Кайноа Лам в своем видео заявил, что его волосы стали гуще после отказа от шампуня. А блогер Хумза Ислам признался, что ежедневно очищает волосы только водой.

Однако врачи бьют тревогу. Дерматолог Анастасия Териану в беседе Daily Mail заявила, что отказ от шампуня может привести к воспалению и шелушению кожи головы, которые придется лечить противогрибковым шампунем.

«Состояния, вызывающие зуд кожи головы, могут привести к ломкости волос у корней. А скопившиеся пот, масло и грязь блокируют фолликулы, рост волос значительно ухудшится», — объяснила врач.