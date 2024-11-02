В Турции зафиксирована вспышка неизвестного вируса

На побережье турецкого Белека отмечена вспышка заболевания, связанная с мощным вирусом. Согласно информации телеграм-канала SHOT, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из ближайших отелей обратились в местный госпиталь с жалобами на высокую температуру. При этом отмечается, что острая форма заболевания длится примерно 4-5 дней, после чего постепенно становится легче. Также у больных в анализах крови наблюдаются значительные повышения уровней C-реактивного белка, азота мочевины и количества нейтрофилов. Основной диагноз пациентов — «острая инфекция, неуточненная». Им назначают антибиотики и противоинфекционные средства.

Существует несколько версий относительно природы вируса. По одной из них, это может быть вирус Коксаки, так как у некоторых детей вскоре появляется сыпь на конечностях. Другая версия предполагает, что это одна из новых форм COVID-19, поскольку у некоторых взрослых наблюдаются сильные боли в костях, потеря аппетита и расстройство желудка. Некоторые пациенты испытывают яркие симптомы, напоминающие те, которые они испытывали при коронавирусе. Также высказывается версия о ротавирусе, но рвота и тошнота отмечаются лишь у определенной группы заболевших.

Также сообщается, что некоторые туристы начинают заболевать уже по возвращении в Россию, а у некоторых симптомы проявляются прямо на борту самолета. По рассказам путешественников, инкубационный период вируса может варьироваться от 4 до 14 дней.