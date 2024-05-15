В Японии стремительно распространяется смертельно опасная болезнь

В Японии фиксируется рекордное количество заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к смерти, передает телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года по 5 мая в стране зарегистрировали 801 случай заболевания, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины такого быстрого распространения заболевания пока точно не установлены. Однако эксперты считают, что увеличение числа заболевших связано с ослаблением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытье рук и дезинфекция в случае травмы», — подчеркнул директор Национальной больницы префектуры Миэ Киеси Танигути.