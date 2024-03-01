Ветеринар объяснила, как сохранить здоровье кошки

В День кошек ветеринарный врач Юлия Богданова рассказала, как сохранить здоровье и обеспечить долгую жизнь любимым питомцам.

По словам эксперта, чаще всего кошки страдают заболеваниями мочевыделительной системы: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность. Возникают они в основном из-за неправильного питания, причинами также могут стать гормональные сбои и генетическая предрасположенность. Чтобы избежать этих патологий, питомцев нужно кормить сбалансированным кормом, передает официальный сайт мэра Москвы.

На второе место по распространенности Богданова поставила болезни пищеварительной системы: панкреатиты, холециститы. Они также возникают на фоне неправильного кормления. Для профилактики этих недугов нужно исключить из рациона животного жирные продукты, особенно сметану, сливочное масло, яйца.

«Бич XXI века как для людей, так и для животных — это новообразования. Среди частых заболеваний кошек они на третьем месте», — добавила врач.

Также эксперт отметила, что зачастую стресс и болезни у кошек тесно взаимосвязаны. Поэтому чем спокойнее и безопаснее чувствует себя питомец, тем лучше будет его здоровье.