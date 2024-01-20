Ветеринар рассказала, какие комнатные растения опасны для домашних животных

Некоторые комнатные растения и цветы опасны для домашних питомцев. Об этом заявила ветеринар Марина Успенская порталу «Москва 24».

«Любая часть лилейных растений токсична, а цветки — особенно. Опасна даже вода, в которой стояли срезанные цветы. Одни из представителей этого семейства — тюльпаны и ландыши, которые нередко появляются в квартирах к 8 Марта», — говорит эксперт.

Ветеринар предупреждает, что яд лилейных растений приводит к патологиям почек. Может развиться острое поражение органа, из-за чего возникает огромный риск смерти в течение 3-6 дней.

Для домашних кошек и собак также опасен сок амариллисовых растений (амариллис и гиппеаструм). Он вызывает рвоту, диарею, судороги, слюноотделение. При сильном отравлении — воспаление желудка и кишечника.

Не менее токсичны и представители семейства ароидных — филодендрон, спатифиллум, монстера, каллы, диффенбахия, алоказия и многие другие.

«Основные симптомы при отравлении ароидными — рвота, отказ от еды (анорексия), снижение активности, полиурия (увеличение мочеотделения)/полидипсия (увеличение потребления воды), изменение сознания и так далее. Сок диффенбахии вызывает ожоги слизистых оболочек, роговицы глаз и кожи, а сок алоказии — онемение», — предупреждает Успенская.

Кроме того, подальше убрать от пушистиков следует представителей подсемейства луковых — лук, чеснок, подснежники нарциссы и т.д. В их листьях содержатся эфирные масла, которые вызывают повреждение эритроцитов крови и гемолитическую анемию у животных.

К менее опасным, но токсичным, эксперт отнесла алоэ, плющ, саго, кактус трихоцереус и множество других декоративных растений.

Чтобы обезопасить домашнего питомца, Успенская советует ставить комнатные растения в недоступные для животного места или вовсе от них отказаться.