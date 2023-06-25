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Сегодня, 15:00

Визажист Бочарова перечислила ошибки при выборе косметики

Алина Савинова
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Визажист Ксения Бочарова рассказала, какие ошибки девушки допускают при покупке косметики.

По словам специалиста, одна из распространенных ошибок — выбирать средства, не подходящие типу кожи. Также Бочарова отметила, что не стоит регулярно использовать средства от разных производителей.

«Если, например, ваша пенка для умывания и лосьон принадлежат одному бренду, вы наносите на кожу одни и те же химические вещества. Но если все ваши средства выпущены разными производителями, то перечень химикатов, которые вы используете каждый день, значительно увеличивается. Причем часть этих химикатов может быть плохо совместима между собой», — приводит «Life.ru» слова визажиста.

Кроме того, эксперт призывает не вестись на более низкую цену косметики в больших тюбиках и банках. Она объяснила это тем, что средство может не подойти девушке, даже если она им раньше пользовалась. Еще одна ошибка — слишком часто менять бренды. В заключение Бочарова посоветовала не верить на слово надписям organic или natural на косметике, так как реальный состав средства может быть очень далек от натурального и органического.

Источник: https://life.ru/p/1588758
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