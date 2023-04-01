Впервые в истории миколог заразился паразитирующим на деревьях грибком

Те, кто знаком с сериалом «Одни из нас» или хотя бы с игрой, содрогнутся от этой новости. Апокалиптический сюжет практически воплотился на яву. 61-летний миколог из Индии, изучавший паразитарные грибки, обратился в больницу. Основные жалобы заключались в охрипшем голосе, кашле и затрудненном глотании, также на протяжении трех месяцев присутствовала постоянная усталость и потеря весе. Миколог не болел диабетом или ВИЧ, не имел других хронических заболеваний, не принимал иммуностимулирующие препараты, не получал травм в последнее время. Даже рентгеновские снимки грудной клетки не показали никаких отклонений. Только с помощью компьютерной томографии шеи был обнаружен паратрахеальный абсцесс, который под контролем КТ вскрыли и извлекли содержимое.

Самостоятельные исследования полученного материала не дали специалистам полной ясности. Однако были выявлены грибы, после посева которых через четыре-пять дней выросла кремово-пастообразная колония с желтовато-коричневым оттенком на основании. Врачи отправили образцы в сертифицированную лабораторию, где анализ показал наличие ДНК хондростереума пурпурного. Миколог отрицал взаимодействие с подобным грибковым патогеном в своей работе, но отметил, что длительное время имел дело с разлагающейся древесиной.

Гной полностью удалили из абсцесса. Также пациенту была назначена схема лечения вориконазолом. После этого он выздоровел, и рецидива грибковой инфекции по истечении двух лет не происходило.

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