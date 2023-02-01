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Сегодня, 21:00

Врач Алкашева рассказала, что чрезмерное потребление сахара может вызвать кандидоз и бесплодие

Алина Савинова
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Врач-эндокринолог Алина Алкашева объяснила, почему стоит отказаться от большинства сладостей.

«Чрезмерное потребление сахара провоцирует развитие метаболического синдрома, который изначально проявляется нарушением толерантности к глюкозе. При отсутствии лечения главная опасность инсулинорезистентности заключается в том, что рано или поздно может развиться диабет второго типа. Вместе с тем у любителей десертов повышается риск возникновения панкреатита, атеросклероза, жирового гепатоза. При этом в ходе недавних исследований выяснилось, что сахар пагубно влияет на уровень липидов, недостаток которых может приводить к бесплодию.

Также богатая углеводами пища может приводить к урогенитальному кандидозу (молочнице) — причиной возникновения урогенитального кандидоза являются грибы рода Candida, живущие практически в каждом организме, но приводящие к заболеванию только при увеличении их количества, что может происходить вследствие избытка сахара в рационе», — приводит «Life.ru» слова Алкашевой.

Также специалист добавила, что сахар оказывает пагубное воздействие на кишечник, в частности, постепенно разрушается его микрофлора, что в свою очередь влияет на усвоение микроэлементов.

Источник: https://life.ru/p/1555741
Здоровье
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