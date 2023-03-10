Врач Барышникова рассказала, что вреднее для глаз: телевизор или смартфон

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова объяснила, как излучение от экранов влияет на здоровье глаз.

«Сразу напрашивается вопрос: а что там с излучением в телевизоре? Вред излучения сильно преувеличен. Обычно рентгеновское излучение испускает только старый электронно-лучевой телеприемник с кинескопом, который вы не найдете даже у бабушек и дедушек. Если мы говорим о смартфоне, то длительная работа на близком расстоянии может вызвать спазм аккомодации за счет большой нагрузки на цилиарную мышцу глаза. И если продолжать работать в таком формате длительное время, то человек имеет высокий риск развития близорукости», — приводит «Life.ru» слова Барышниковой.

Врач отметила, что если экран телефона находится слишком близко к лицу, это может вызвать синдром сухого глаза. Также она посоветовала за два часа до сна отказаться от гаджетов. По ее словам, синее излучение нарушает выработку мелатонина, что приводит к проблеме с засыпанием.