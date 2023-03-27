Врач Беджанян назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Сегодня, 17:00
Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян рассказал, что ряд продуктов могут увеличивать риск развития рака желудка.
Специалист отмечает, что риск развития рака желудка повышают соленые и консервированные продукты (квашеная капуста, оливки, селедка, колбасы и консервы). Кроме того, по его словам, опасность представляют продукты, богатые насыщенными жирами (мясо, масло, в том числе сливочное), и продукты, содержащие искусственные красители и консерванты (газированные напитки, конфеты, снеки и прочие готовые продукты).
«Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к язве желудка и гастриту, и она также может увеличивать риск развития рака желудка», — приводит «Life.ru» слова Беджаняна.
Также врач посоветовал не злоупотреблять жареными продуктами, так как они могут содержать высокие концентрации канцерогенов.