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Сегодня, 17:00

Врач Беджанян назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Алина Савинова
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Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян рассказал, что ряд продуктов могут увеличивать риск развития рака желудка.

Специалист отмечает, что риск развития рака желудка повышают соленые и консервированные продукты (квашеная капуста, оливки, селедка, колбасы и консервы). Кроме того, по его словам, опасность представляют продукты, богатые насыщенными жирами (мясо, масло, в том числе сливочное), и продукты, содержащие искусственные красители и консерванты (газированные напитки, конфеты, снеки и прочие готовые продукты).

«Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к язве желудка и гастриту, и она также может увеличивать риск развития рака желудка», — приводит «Life.ru» слова Беджаняна.

Также врач посоветовал не злоупотреблять жареными продуктами, так как они могут содержать высокие концентрации канцерогенов.

Источник: https://life.ru/p/1568247
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