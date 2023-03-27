Врач Беджанян назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян рассказал, что ряд продуктов могут увеличивать риск развития рака желудка.

Специалист отмечает, что риск развития рака желудка повышают соленые и консервированные продукты (квашеная капуста, оливки, селедка, колбасы и консервы). Кроме того, по его словам, опасность представляют продукты, богатые насыщенными жирами (мясо, масло, в том числе сливочное), и продукты, содержащие искусственные красители и консерванты (газированные напитки, конфеты, снеки и прочие готовые продукты).

«Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к язве желудка и гастриту, и она также может увеличивать риск развития рака желудка», — приводит «Life.ru» слова Беджаняна.

Также врач посоветовал не злоупотреблять жареными продуктами, так как они могут содержать высокие концентрации канцерогенов.