Врач Бинатова рассказала, какие сигналы говорят о проблемах с щитовидкой

Врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала о неочевидных признаках проблем щитовидной железы.

Как отмечает специалист, основными нарушениями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз. Гипотиреоз проявляется сонливостью, апатией, утомляемостью, а также нарушением циркуляции крови в конечностях. В числе характерных признаков недуга — выпадение и ломкость волос, одутловатость лица, редкий пульс, осиплость голоса, склонность к запорам, нарушение менструального цикла и снижение либидо.

«Отеки — один из наиболее постоянных симптомов гипотиреоза. Они образуются за счет скопления жидкости в организме. При более тяжелых стадиях заболевания выраженная отечность может также сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах. При беременности это может повлиять на формирование нервной трубки плода», — приводит «Life.ru» слова Бинатовой.

Признаками гипотиреоза считаются перепады настроения, нервозность, мелкий тремор, нарушения сна, учащенный или неустойчивый стул и резкое похудение.