Врач Ботиров объяснил, как оказать первую помощь при укусе гадюки

Врач-педиатр, аллерголог Азизбек Ботиров рассказал, как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк. Об этом информирует «Life.ru».

Как отмечает врач, в первую очередь при укусе гадюки нужно промыть рану под проточной водой. Затем необходимо снять аксессуары, которые могут сдавливать поврежденную конечность. Пораженную часть тела следует обездвижить, чтобы яд не распространился по организму.

Далее, по словам специалиста, на рану необходимо наложить стерильную повязку, а пострадавшего привести в горизонтальное положение. Также важно обеспечить человека, которого укусила змея, обильным питьем. После выполненных рекомендаций можно вызвать скорую медицинскую помощь.

Иммунолог отметил, что при укусе гадюки категорически нельзя высасывать яд (если у другого человека во рту есть ранки, повреждения десен, то высок риск и его отравления); разрезать рану, накладывать жгут (это может привести к некрозу тканей), принимать алкоголь и прижигать рану.