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23 февраля, 23:58

Врач Быстрова рассказала, какие витамины нужно пить каждый день

Алина Савинова
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Врач-терапевт Елена Быстрова назвала основные витамины, необходимые для женского здоровья.

«Витамин А — бета-каротин отвечает за рост, регенерацию клеток, здоровье кожи, способность видеть в темноте и полноценное функционирование яичников. Без витамина А кожа высыхает и грубеет, а в районе пяток трескается. Вместе с тем свой блеск теряют волосы. Витамин Е — токоферол регулирует гормональный цикл, увеличивает шансы наступления беременности, а также предупреждает рост доброкачественной опухоли груди. Витамин С — аскорбиновая кислота отвечает за женское здоровье: защищает, восстанавливает и укрепляет его. Витамин С также предупреждает появление раковых клеток.

Витамин В9 — фолиевая кислота позволяет зачать ребенка, а также выносить здоровое чадо. Витамины группы В (В1, В6, В12) — они восстанавливают половое влечение, участвуют в развитии нервной системы и мозга. Витамины этой группы отвечают за психоэмоциональное равновесие. Дефицит приводит к появлению перхоти, повышенной жирности волос, потемнению век, образованию трещин возле губ и мелких морщин, а также пересыханию кожных покровов», — приводит «Life.ru» слова Быстровой.

Ранее врач-терапевт-кардиолог Рустем Османов назвал факторы риска поражения сердца и сосудов.

 

Источник: https://life.ru/p/1560721
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