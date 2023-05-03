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Сегодня, 16:30

Врач дала советы, которые помогут адаптироваться после перелета

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушки в аэропорту.
Фото Freepik/prostooleh
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Кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, как адаптироваться после перелета. «Самое главное — не допускайте обезвоживания. Это распространенная проблема во время авиаперелетов из-за низкого уровня влажности в самолетах. Пейте много воды до, во время и после полета. Избегайте алкоголя и напитков с кофеином — они усилят обезвоживание», — подчеркнула специалист.

Чтобы предотвратить скованность и болезненность в теле, Ирина Юзуп порекомендовала периодически вставать и растягиваться во время полета. «После приземления прогуляйтесь или выполните легкие упражнения, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить мышечное напряжение», — пояснила она.

При смене часовых поясов, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на организм, врач посоветовала заранее скорректировать режим сна в дни, предшествующие поездке. «По прибытии постарайтесь получить доступ к естественному солнечному свету, чтобы помочь организму отрегулировать свой циркадный ритм», — порекомендовала эксперт.

Не стоит забывать в путешествии и о правильном питании, ведь здоровая пища поможет иммунной системе и сведет к минимуму риск желудочно-кишечных проблем. Поэтому лучше выбирать легкие, питательные блюда с низким содержанием соли и обилием клетчатки, а также избегать тяжелой и острой пищи.

Напоследок Ирина Юзуп посоветовала не забывать о методах борьбы со стрессом, который может возникнуть при перелете. «Практикуйте методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, чтобы уменьшить стресс и способствовать расслаблению», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, кому нельзя летать на самолете.

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