Врач-диетолог Мансурова назвала главные ошибки худеющих

Врач-диетолог Ирина Мансурова заявила, что голодание и пропуск приемов пищи являются главными ошибками худеющих.

По словам специалиста, организм быстро адаптируется к условиям голода — тело начинает экономить энергию. Когда человек возвращается к обычному рациону, организм уже настроен на экономию энергии и тратит калории очень неохотно. Диетолог отмечает, что из-за этого вес только растет.

«Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

Еще одной ошибкой худеющих врач назвала дефицит жиров и белка в рационе. Белок снижает аппетит, продлевает чувство сытости, а также поддерживает или ускоряет обмен веществ, а жиры нужны для здоровья кожи, суставов, хорошего зрения, памяти и настроения. Кроме того, Мансурова призвала не делать много перекусов.