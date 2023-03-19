Врач Евдокимова рассказала, что такое «весеннее обострение»

Врач-психиатр Алина Евдокимова рассказала, с чем связано ухудшение состояния здоровья человека весной.

По словам специалиста, нарушения здоровья весной связаны с тем, что человек за зиму сильно тратит витамины, а потребляемая пища не так богата ими и другими полезными веществами. Еще одной причиной является длина светового дня, которая зимой значительно меньше, нежели в более теплые времена года.

«Конечно, врачи-психиатры знают эту сезонность — весна, осень, особенно весна, особенно по таким заболеваниям, как шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Связано это напрямую с солнечным днем. Когда мы мало находимся на солнце, в нашем организме меньше вырабатывается дофамина и серотонина. И, соответственно, осенью это такое угасание всех реакций, такая апатия, депрессия, а весной, наоборот, все, что связано с аффективными проявлениями, усиливается, это и тревога, и паника, и возбужденность», — приводит «Life.ru» слова Евдокимовой.

Как отмечает врач, на этом фоне человек становится более раздражительным, также у него повышается эмоциональная возбудимость. В таком случае людям с психическими заболеваниями необходимо скорректировать дозу принимаемых лекарств.