Врач Гандельман указал на неявный признак сахарного диабета

Врач-кардиолог и ведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» рассказал, что признаком сахарного диабета могут быть сухие, потрескавшиеся губы. «Сахар высушивает кожу, вызывает склонность к инфекциям, и губы начинают трескаться», — пояснил специалист.

Также Доктор Гандельман отметил, что сухие потрескавшиеся губы могут появиться и при железодефицитной анемии. Поэтому, если вы обнаружили у себя подобное явление, лучше сразу обратиться к врачу для установления точного диагноза.

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