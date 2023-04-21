Врач Гандельман указал на неявный признак сахарного диабета

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Врач-кардиолог и ведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» рассказал, что признаком сахарного диабета могут быть сухие, потрескавшиеся губы. «Сахар высушивает кожу, вызывает склонность к инфекциям, и губы начинают трескаться», — пояснил специалист.
Также Доктор Гандельман отметил, что сухие потрескавшиеся губы могут появиться и при железодефицитной анемии. Поэтому, если вы обнаружили у себя подобное явление, лучше сразу обратиться к врачу для установления точного диагноза.
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