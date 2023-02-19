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Сегодня, 18:00

Врач Гончарова рассказала, как ринопластика поможет победить зависимость от капель

Алина Савинова
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Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что ринопластика в некоторых случаях может помочь в борьбе с зависимостью от капель.

Как отмечает Гончарова, постоянное использование сосудосуживающих капель опасно, так как они не устраняют причину заложенности носа, а усугубляют состояние. По словам врача, причиной заложенности носа может быть аллергия, простуда или же искривление перегородки. В первых двух случаях поможет грамотное медикаментозное лечение, а в третьем — ринопластика.

«В тех случаях, когда причина нарушения дыхания — в видимой деформации носа, приведшей, например, к сужению дыхательных путей, показана ринопластика. В некоторых случаях затрудненное дыхание обусловлено стенозом внутреннего или внешнего носового клапана. В этом случае требуется проведение функциональной ринопластики», — приводит «Life.ru» слова Гончаровой.

Врач добавила, что только хирургическим способом можно устранить затрудненное дыхание, появившееся из-за искривленной носовой перегородки или других нарушений.

Источник: https://life.ru/p/1559718
Здоровье
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