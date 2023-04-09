Врач Гришина рассказала, когда запах изо рта вызван проблемами с зубами

Стоматолог-гигиенист Инна Гришина объяснила, когда запах изо рта вызван проблемами с зубами.

«За неприятным запахом изо рта могут стоять и проблемы с зубами. Чтобы понять, вызван ли запах какими-то стоматологическими заболеваниями, обратите внимание на такие признаки, как наличие неприятного привкуса во рту, постоянная сухость в полости рта, жжение, скрежетание зубами», — приводит «Life.ru» слова Гришиной.

Как отмечает специалист, одной из причин запаха может быть белый или желтоватый налет на языке из-за присутствия там бактерий из остатков пищи. Избавиться от налета можно с помощью специального скребка или рифленой поверхности на обратной стороне зубной щетки.

«Важно помнить о правильной гигиене полости рта, включая ежедневную чистку зубов, применение зубной нити, ирригатора или ополаскивателя для полости рта. В межзубном пространстве и в труднодоступных местах часто скапливаются остатки пищи, которые становятся причиной роста болезнетворных бактерий, способствующих появлению неприятного запаха изо рта», — добавила специалист.