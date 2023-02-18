Врач Хачирова рассказала, в каком случае мюсли на завтрак будут полезными

Врач-диетолог Асият Хачирова рассказала, что различные виды хлопьев с наполнителями могут быть полезным завтраком, если в их составе не будет сахара.

«Конечно же, в идеале что мюсли, что гранола должны быть без добавленного сахара. Потому что это именно тот продукт, который рекомендуют ограничивать в вашем рационе, особенно для тех, кому важно постройнеть. Поэтому при покупке гранолы обязательно смотрите на ее состав и ищите действительно чистый состав без добавленного сахара, без меда, без сиропов, без финикового или тростникового сахара или сиропа топинамбура, потому что этот сироп — это все равно добавленный сахар», — приводит «Life.ru» слова Хачировой.

Также диетолог рассказала, как приготовить гранолу в домашних условиях. Он отметила, что для этого нужно взять любые хлопья, смешать с их детским питанием без сахара в составе, добавить в это блюдо изюм, орехи, свежее яблоко или грушу и запекать пять минут всю получившуюся массу в духовке. Блюдо периодически нужно переворачивать на противне.