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Сегодня, 18:51

Врач Хачирова рассказала, в каком случае мюсли на завтрак будут полезными

Алина Савинова
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Врач-диетолог Асият Хачирова рассказала, что различные виды хлопьев с наполнителями могут быть полезным завтраком, если в их составе не будет сахара.

«Конечно же, в идеале что мюсли, что гранола должны быть без добавленного сахара. Потому что это именно тот продукт, который рекомендуют ограничивать в вашем рационе, особенно для тех, кому важно постройнеть. Поэтому при покупке гранолы обязательно смотрите на ее состав и ищите действительно чистый состав без добавленного сахара, без меда, без сиропов, без финикового или тростникового сахара или сиропа топинамбура, потому что этот сироп — это все равно добавленный сахар», — приводит «Life.ru» слова Хачировой.

Также диетолог рассказала, как приготовить гранолу в домашних условиях. Он отметила, что для этого нужно взять любые хлопья, смешать с их детским питанием без сахара в составе, добавить в это блюдо изюм, орехи, свежее яблоко или грушу и запекать пять минут всю получившуюся массу в духовке. Блюдо периодически нужно переворачивать на противне.

Источник: https://life.ru/p/1559542
Здоровье
Питание
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