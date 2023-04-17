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Сегодня, 19:00

Врач Иванова рассказала, почему хронические болезни обостряются именно весной

Алина Савинова
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Врач-терапевт Ксения Иванова рассказала, какие органы и системы человека в первую очередь оказываются уязвимы весной.

«В первую очередь это, конечно же, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язвенная болезнь желудка. Те люди, которые страдают данными заболеваниями, они уже знают, что нужно сделать, чтобы это предотвратить. Это частое дробное питание, исключение жирных продуктов, газированных напитков. Ну и, конечно, избегать стресса. Потому что стресс, он в первую очередь влияет на обострение любых хронических заболеваний», — приводит «Life.ru» слова Ивановой.

Также специалист отметила, что весна — не самый благоприятный сезон для аллергиков и пациентов с бронхиальной астмой.

«Такие пациенты советуются в основном со своими врачами-терапевтами или врачом-пульмонологом. Прием антигистаминных препаратов, как правило, начинается заранее. И, конечно же, они всегда носят с собой определенные лекарственные средства. Это «Беродуал» или «Пульмикорт», которые расширяют бронхи, снимают спазм и отек, облегчают дыхание и ускоряют выведение слизи», — добавила врач.

Источник: https://life.ru/p/1572916
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