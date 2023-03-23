Врач Копосов рассказал, может ли стресс привести к онкологии

Онколог Павел Копосов заявил, что взаимосвязь между стрессом и развитием онкологических заболеваний не доказана.

Как отмечает специалист, на эту тему проводилось много исследований, ни одно из которых не подтвердило эту зависимость. При этом анализ и не опроверг этот факт.

«Несмотря на то что прямой взаимосвязи нет, можно говорить о том, что стресс в принципе негативно влияет на организм, снижает его защитные резервы. Могу предположить, что в какой-то момент под воздействием стресса наш иммунитет может хуже справляться со своими обязанностями, увеличивая тем самым вероятность того, что он пропустит «сломанные» клетки. Но это всего лишь предположение», — приводит «Life.ru» слова Копосова.

Врач добавил, что отсутствие стресса благоприятно сказывается на организме в любом возрасте, но утверждать, что стрессовые факторы обязательно приведут к развитию раковой опухоли, нельзя.