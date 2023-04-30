Врач Коромыслов рассказал, как избежать самого частого заболевания суставов

«Это, конечно же, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, возраст и различные заболевания (гормональные нарушения, ревматические заболевания, патология сосудов и т.п.)», — приводит «Life.ru» слова Коромыслова.

Также специалист отметил, что причиной появления артроза также могут стать травмы, длительная физическая нагрузка, интоксикация вредными веществами, курение и алкоголь.

По его словам, чтобы избежать этой патологии, нужно заниматься физической активностью, следить за весом и придерживаться сбалансированного питания. В рационе должно быть достаточно овощей, фруктов, рыбы и молочных продуктов.