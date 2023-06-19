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Сегодня, 04:50

Врач-косметолог рассказала, в каком возрасте кожа начинает стареть

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Врач-косметолог Юлия Ерохина рассказала, каким образом бороться с со старением кожи и как сохранить ее молодость.

Специалист объяснила, что с 25 лет постепенно замедляется синтез коллагена и собственной гиалуроновой кислоты, из-за чего начинают появляться мелкие морщины в области вокруг глаз.

«Немаловажным аспектом молодости и красоты вашей кожи является здоровый образ жизни, правильное питание и правильно подобранный домашний уход. И чем раньше вы будете придерживаться этих принципов, тем здоровее и моложе будет ваша кожа», — рассказала Ерохина.

Основной внешний фактор, влияющий на состояние кожи и ее преждевременное старение, — ультрафиолетовое излучение. В этой связи важно пользоваться солнцезащитными средствами с юного возраста.

Источник: https://life.ru/p/1587504
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