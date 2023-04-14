Врач Кривошеева назвала опасные продукты не только для здоровья, но и для кошелька

Как отмечает специалист, удобные небольшие порционные упаковки, как правило, обходятся намного дороже, чем покупка их оптом или на развес.

«Старайтесь делать собственные порционные заготовки дома, разложив их в герметичные пакеты с застежкой-молнией размером с перекус или контейнер для еды. Таким образом, вы не только экономите, но и можете контролировать размер порции и ваш суточный рацион», — приводит «Life.ru» слова Кривошеевой.

Также она посоветовала не совершать импульсивные покупки на кассе.

«Мы постоянно ведем битву между тем, что мы хотим сделать, и количеством времени, необходимым на реализацию задуманного. В магазинах много «удобных» товаров, которые могут облегчить нам жизнь. Предварительно подготовленные фрукты и овощи, готовые замороженные блюда, готовые соусы. Упакованные продукты, позволяющие пропустить несколько этапов их приготовления. Да, это может быть удобно. Но вы платите за удобство. То, что вы экономите во времени, вы тратите из своего кошелька. В целом домашние варианты обычно полезнее и дешевле», — отметила врач.