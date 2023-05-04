Врач Кривошеева рассказала, сколько килограммов можно сбросить за месяц без вреда для здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева заявила, что нельзя худеть более чем на 0,5 кг в неделю.

«Вес тела состоит из множества компонентов: вода, кости, мышцы, клетки и ткани, органы, а не только жировая ткань. Таким образом, это не просто цифра на весах, которую необходимо сбросить, важно то, какие составляющие веса уменьшаются», — приводит «Life.ru» слова Кривошеевой.

Как отмечает специалист, в идеале нужно терять в среднем 2-2,5 килограмма в месяц. По ее словам, допустимо худеть по килограмму еженедельно, но только при правильно выстроенной диете и регулярных занятиях спортом. При этом важно, чтобы уходил именно жир, а мышцы укреплялись.

«Показателем потери жира является снижение его процентного содержания в организме, определяемое с помощью методики оценки состава тела, а не только с помощью весов. Также необходимо обращать внимание на уменьшение окружности талии, уменьшение окружности бедер и достижение правильного соотношения окружности талии/бедер», — добавила врач.