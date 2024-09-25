Врач ЛФК объяснила, зачем беременным нужно делать зарядку

Врач ЛФК Софья Федосова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о пользе зарядки для беременных и какие упражнения не стоит делать.

«Прежде чем выполнять любые упражнения, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что это упражнение безопасно для вас», — подчеркнула медик.

По словам эксперта, в первый триместр беременности будущие мамы должны обеспечить нормальную реакцию организма на его перестройку, улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также подготовить мышцы живота и спины к предстоящим длительным статическим усилиям.

«В этом периоде нужно овладеть умением напрягать и расслаблять мышцы брюшного пресса при спокойном и глубоком дыхании в различных исходных положениях и добиваться возможно большей подвижности в суставах», — добавила специалист.

Однако выполнять упражнения, связанные с подтягиванием тела, резким подъемом рук вверх, резким натуживанием и сотрясением запрещено. Запрет распространяется и на внезапные толчки и особенно падения.

«В первый триместр беременности надо избегать значительного напряжения мышц брюшной стенки. Если вы решили выполнять упражнения для мышц живота, то надо делать их медленно, по маленькой амплитуде, каждое упражнение выполняется на выдохе», — сказала доктор.

При угрозах на ранних сроках беременности любые упражнения доктор рекомендует исключить, и приступить к ним после 16 недели, но при условии, что лечащий врач дал разрешение.