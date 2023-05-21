Врач Ломова рассказала о смертельной опасности БАДов

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова заявила, что биологически активные вещества (БАДы) не являются абсолютно безопасными.

«Бесконтрольное употребление БАДов может привести к развитию токсического поражения печени, то есть к воспалению гепатоцитов (клеток печени), а также к процессу фиброзирования (то есть замещению нормальной ткани печени соединительной) и некрозу клеток печени. Известны зафиксированные случаи летального исхода от употребления БАДов. Причина тому — развитие у пациента фульминантного, то есть молниеносного гепатита, при котором происходит массивная гибель клеток печени, уменьшение ее в размерах и развитие выраженной желтухи. В таких случаях врачи не успевают помочь пациенту», — приводит «Life.ru» слова Ломовой.

Врач отметила, что чем больше БАДов принимает пациент, тем выше у него риск развития токсического поражения печени. Также, по ее словам, добавки с примесью трав могут вызвать у человека, склонного к аллергии, осложнения вплоть до отека Квинке.