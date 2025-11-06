Видео
Врач Малышева рассказала, как быстро уснуть при пробуждении ночью
6 ноября, 18:25

Врач Малышева рассказала, как быстро уснуть при пробуждении ночью

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом рассказали россиянам о проверенных способах снова быстро уснуть после ночного пробуждения. Рекомендации прозвучали в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, если вы проснулись посреди ночи, стоит неспешно выпить стакан воды маленькими глотками. Гандельман советует применить технику «заземления», устроившись удобно в кровати: нужно переключить внимание с тревожных мыслей на телесные ощущения, постепенно расслабляя поочередно все части тела.

Врач также отметил положительный эффект от сна под тяжелым одеялом. Еще один его совет — дыхательные упражнения: медленный вдох, короткая пауза и плавный выдох.

«Это все технические приемы, чтобы в три часа ночи уснуть. Если вам не хочется в туалет, если вы можете оставаться лежать, оставайтесь и лежите», — подвела итог Малышева.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время.Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым

1
Советы и рекомендации
