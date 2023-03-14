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Сегодня, 11:57

Врач Мещерякова рассказала, как можно переедать и недоедать одновременно

Алина Савинова
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Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что неправильные пищевые привычки могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают.

«Клетка не питается белками, жирами и углеводами, ей нужны более мелкие составляющие: аминокислоты, витамины, микроэлементы, минералы, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, ферменты — это и есть ее код питания. В этом смысле недоедание связано не столько с дефицитом белков, жиров и углеводов, сколько с дефицитом клеточного питания», — приводит «Life.ru» слова Мещеряковой.

Как отмечает врач, среди признаков такого дефицита полезных веществ — снижение физической и умственной активности. Второй признак — потеря мышечной массы. Третьим признаком она назвала нарушение качественных характеристик: сухая кожа, ломкость волос и ногтей, потеря аппетита и тонуса. О переедании, по ее словам, свидетельствует рост жировой ткани.

Источник: https://life.ru/p/1564910
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