Врач Мещерякова рассказала, как можно переедать и недоедать одновременно

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что неправильные пищевые привычки могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают.

«Клетка не питается белками, жирами и углеводами, ей нужны более мелкие составляющие: аминокислоты, витамины, микроэлементы, минералы, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, ферменты — это и есть ее код питания. В этом смысле недоедание связано не столько с дефицитом белков, жиров и углеводов, сколько с дефицитом клеточного питания», — приводит «Life.ru» слова Мещеряковой.

Как отмечает врач, среди признаков такого дефицита полезных веществ — снижение физической и умственной активности. Второй признак — потеря мышечной массы. Третьим признаком она назвала нарушение качественных характеристик: сухая кожа, ломкость волос и ногтей, потеря аппетита и тонуса. О переедании, по ее словам, свидетельствует рост жировой ткани.