Врач Мясников объяснил, почему сидячий образ жизни опасен для организма

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников заявил, что сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье человека. Он подчеркнул, что из-за недостатка активности изменяется биомеханика позвоночника.

«Мы плывем по течению нашего быта. Люди, кто много сидит, живут меньше, чем даже те, кто стоят или ходят. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое ваше сидение наносит вред здоровью», — отметил эксперт.

Доктор добавил, что люди, которые меньше двигаются, чаще заболевают депрессией, инфарктом и инсультом.

«Депрессия, остеопороз, инфаркт, инсульт, онкология — 10% всех онкологий из-за недостатка активности. Когда ты сидишь, все твои органы находятся под угрозой», — сказал Мясников.

Чтобы избежать проблем в будущем, врач посоветовал ходить и больше двигаться.

«Просто присядьте, согнитесь и разогнитесь, забудьте про лифт. Если живете высоко, то поднимитесь по лестнице на столько этажей, на сколько можете, и оттуда вызывайте лифт», — подытожил медик.