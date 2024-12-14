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Врач Мясников объяснил, почему сидячий образ жизни опасен для организма
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач Мясников объяснил, почему сидячий образ жизни опасен для организма

Диана Туманян
Автор
Девушка сидит за рабочим столом
Фото Daisy-Daisy, iStock
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В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников заявил, что сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье человека. Он подчеркнул, что из-за недостатка активности изменяется биомеханика позвоночника.

«Мы плывем по течению нашего быта. Люди, кто много сидит, живут меньше, чем даже те, кто стоят или ходят. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое ваше сидение наносит вред здоровью», — отметил эксперт.

Доктор добавил, что люди, которые меньше двигаются, чаще заболевают депрессией, инфарктом и инсультом.

«Депрессия, остеопороз, инфаркт, инсульт, онкология — 10% всех онкологий из-за недостатка активности. Когда ты сидишь, все твои органы находятся под угрозой», — сказал Мясников.

Чтобы избежать проблем в будущем, врач посоветовал ходить и больше двигаться.

«Просто присядьте, согнитесь и разогнитесь, забудьте про лифт. Если живете высоко, то поднимитесь по лестнице на столько этажей, на сколько можете, и оттуда вызывайте лифт», — подытожил медик.

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