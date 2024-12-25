Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала на работе
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, высказал мнение о шестидневной рабочей неделе, которая была введена в России в конце 2024 года, Общественной службе новостей. По его словам, такой график не несет угрозы для здоровья работников, если они смогут компенсировать дополнительные нагрузки отдыхом.

Он отметил, что многие воспринимают шестидневку как испытание, однако сам опыт показывает, что, если особенно перегруженные работники потом получают дополнительные выходные, негативных последствий для здоровья избежать можно.

Мясников сам работает по ненормированному графику, как и большинство медиков, и не проявляет тревоги по поводу этого формата труда. Он подчеркнул, что шестидневка — это временное явление, которое происходит лишь несколько раз в год.

Врач призвал россиян обдумать, как эффективно пережить шестидневную рабочую неделю, не прибегая к алкоголю по ночам и поддерживая физическую активность. Мясников заверил, что при соблюдении таких условий рабочие будни не должны ощущаться тяжелее, чем при традиционном пятидневном графике.

Продукты, которые продлевают жизнь на&nbsp;10 лет. Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже