Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя

Доктор Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, высказал мнение о шестидневной рабочей неделе, которая была введена в России в конце 2024 года, Общественной службе новостей. По его словам, такой график не несет угрозы для здоровья работников, если они смогут компенсировать дополнительные нагрузки отдыхом.

Он отметил, что многие воспринимают шестидневку как испытание, однако сам опыт показывает, что, если особенно перегруженные работники потом получают дополнительные выходные, негативных последствий для здоровья избежать можно.

Мясников сам работает по ненормированному графику, как и большинство медиков, и не проявляет тревоги по поводу этого формата труда. Он подчеркнул, что шестидневка — это временное явление, которое происходит лишь несколько раз в год.

Врач призвал россиян обдумать, как эффективно пережить шестидневную рабочую неделю, не прибегая к алкоголю по ночам и поддерживая физическую активность. Мясников заверил, что при соблюдении таких условий рабочие будни не должны ощущаться тяжелее, чем при традиционном пятидневном графике.