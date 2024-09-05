Врач напомнил о мерах профилактики гриппа

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от гриппа в осенне-зимний сезон.

«Грипп — это инфекционное заболевание, его возбудителем является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, у некоторых заболевание протекает намного тяжелее, вплоть до летальных исходов», — отметил эксперт.



По словам доктора, при гриппе часто обостряются имеющиеся хронические заболевания. При этом вирус может привести к ряду тяжелых осложнений, среди которых пневмония, бронхит, отит, синусит, миокардит, менингит, полирадикулоневриты и др.



Чтобы избежать возможных осложнений, врач рекомендует своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.



«Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Именно вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа», — сказал специалист.

Вакцинацию рекомендуется проводить всем группам населения, но особенно она необходима детям с шести месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — это медицинские работники, учителя, студенты, сотрудники сферы обслуживания и транспорта.

Также Сахаров советует пользоваться маской в общественных местах, избегать тесных контактов с болеющими людьми, регулярно мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку. Кроме того, важно сбалансированно питаться и уделять внимание укреплению иммунитета.