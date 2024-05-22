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Врач напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Мужчина держит дезинфицирующее средство
Фото ArLawKa AungTun/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от коронавирусной инфекции.

«В Роспотребнадзоре заявили о выявлении более 170 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT в России. Рост заболеваемости фиксируется и в других странах. Поэтому самое время вспомнить о мерах профилактики инфекции», — отметил эксперт.

По словам эксперта, ковид, как и другие респираторные вирусы, распространяется через контакт заболевшим и загрязненные поверхности. Люди заражаются, когда касаются грязными руками рта, носа и глаз. Поэтому доктор рекомендует соблюдать правила защиты от инфекции.

«Старайтесь в людных местах: аэропорты, поезда, торговые центры, общественный транспорт, носить маски. В магазинах расплачиваться бесконтактным способом. Ваша задача — максимально сократить прикосновения к предметам и поверхностям в местах массового скопления людей», — объяснил медик.

Кроме того, врач советует после каждого похода на улицу мыть руки с дезинфицирующим средством и не касаться грязными руками лица, носа и глаз. Также с собой следует носить одноразовые салфетки и антисептики.

«Старайтесь проветривать помещения. Минимизируйте рукопожатия, поцелуи в щеку. Обязательно протирайте в течение дня дезинфицирующими салфетками гаджеты и поверхности, которые чаще всего трогаете. И помните, при любом ухудшении самочувствия, лучше обратиться к врачу», — подытожил специалист.

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