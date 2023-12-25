Врач напомнил правила оказания первой доврачебной помощи

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, как оказать первую доврачебную помощь без вреда для здоровья.

По его словам, главное — создать относительно безопасные условия для пострадавшего. Он должен дождаться приезда скорой помощи.

«Первое, что необходимо сделать, это оценить ситуацию: количество пострадавших, их состояние. Потом вызвать спасателей, в разговоре обязательно указать место происшествия, количество пострадавших, их пол и возраст. Сообщить о случившемся можно по единому номеру 112», — объяснил врач.

Если человек самостоятельно дышит, нет угрозы жизни, его следует перевернуть в безопасное положение: на бок, подложив под голову мягкий предмет. Вместе дождаться приезда бригады врачей.

«Когда пострадавший не дышит и нет пульса, медлить нельзя! Счет идет на минуты. Необходимо срочно начать сердечно-легочную реанимацию. Но перед этим следует убедиться, что нет препятствий для дыхания — отсутствуют инородные предметы и жидкость во рту. Если они имеются, взять чистую ткань и круговыми движениями пальцев удалить их из полости рта», — подчеркнул доктор.

Для начала убедитесь, что пострадавший лежит спиной на ровной и твердой поверхности. Далее поместите ладонь на середину грудной клетки, сверху накройте второй, пальцы возьмите в замок. Плечи расположите так, чтобы давление вашим весом осуществлялось перпендикулярно, руки выпрямляйте в локтевых суставах.

Сделайте 30 надавливаний на грудину, после проведите искусственное дыхание методом «рот ко рту». Для этого немного запрокиньте голову пострадавшего, слегка поднимите его подбородок, зажмите нос двумя пальцами, плотно обхватите губами рот человека, сделайте два равномерных и глубоких выдоха. Затем дайте пострадавшему сделать пассивный выдох и повторите действие. На два выдоха должно быть потрачено не более 10 секунд. Делать искусственное дыхание необходимо до приезда скорой помощи.

«Еще раз отмечу, первостепенная задача человека, оказывающего первую помощь, — не навредить», — подытожил Сахаров.