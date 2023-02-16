0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:35

Врач назвал 3 категории людей, которым нельзя пить кофе

Ольга Стрельникова
Фото jcomp/Freepik
Telegram Дзен

В издании «Кубанские Новости» привели рекомендации врача-терапевта Игоря Ляшенко о том, кому необходимо отказаться от употребления кофе. В эту категорию попадают дети до 16 лет, беременные женщины и люди, часто страдающие от повышенного давления. Также врач предупредил, что, если эти ограничения к вам не относятся, но вы превышаете дневную норму кофеина, это приведет к дефициту кальция и магния в организме, а в долгосрочной перспективе — остеопорозу.

«Чтобы не навредить себе, старайтесь не превышать допустимую безопасную дозу в 250-300 мг в день. Не добавляйте в чашку сахар, тогда тело быстрее станет стройным и подтянутым. Если классический черный кофе для вас горький, добавьте немного молока или сливок», — резюмировал Игорь Ляшенко.

Ранее мы рассказывали, полезен ли кофе перед тренировкой.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, к чему может привести нехватка воды в организме пожилых людей

Эксперт объяснил, нужно ли употреблять спортивное питание