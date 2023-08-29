Врач назвал болезнь, которая чаще всего бывает у блондинок с голубыми глазами

26 августа в беседе с изданием «Газета.Ру» главный онколог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО РЖД, заведующий отделением лечения опухолей головы и шеи ЦКБ «РЖД-Медицина» Дмитрий Решетов рассказал, что блондинки с голубыми глазами, то есть женщины первого и второго фототипов кожи (очень чувствительных к солнцу), чаще других болеют меланомой. Всего в России диагностируют до 12 тысяч новых случаев заболевания каждый год.

По словам Дмитрия Решетова, в группе риска обладательницы как светлой кожи, так и волос. Также меланома чаще встречается именно у женщин, а не у мужчин, отметил медик.

Ранее, 16 февраля, врач Елена Титаренко рассказала, опасны ли родинки на теле.