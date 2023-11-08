Врач назвал бытовые привычки, влияющие на голос

Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин рассказал «Газете.Ru» про распространенные привычки, которые негативно сказываются на здоровье горла.

По словам эксперта, такая вредная привычка, как курение, приводит к разрыхлению слизистой гортани.

«При нем повреждается процесс клеточного питания слизистой оболочки глотки и гортани, слизистые разрыхляются. А контакты с красками и химическими веществами на производстве приводят к мутациям на клеточном уровне, способствующим развитию онкологических заболеваний», — объяснил врач.

Кроме того, Лагутин не советует полоскать горло раствором из соды и соли.

«Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашка, хорошо заваренный черный чай», — отметил медик.

Также специалист рекомендует следить за уровнем влажности в помещении, избегать стрессов и правильно питаться — в рационе не должно быть много жареной, кислой и соленой пищи.

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