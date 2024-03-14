Врач назвал главную причину развития цирроза печени

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров в эксклюзивном разговоре с «СЭ» назвал главную причину развития цирроза печени.

«Печень защищает организма от воздействия вредных веществ, которые содержатся не только в пище, некоторых лекарствах, но и в алкоголе. Орган принимает на себя основной «этаноловый» удар и обезвреживает его. Но сама печень при этом постепенно разрушается, что приводит к развитию воспалений — гепатиту, который при дальнейшем увлечении спиртным перерастает в цирроз печени», — объяснил эксперт.

По словам доктора, цирроз печени — это опасное для жизни заболевание, которое при отсутствии должного лечения и трезвости способно привести к летальному исходу.

«В процессе алкогольного цирроза происходит гибель гепатоцитов — клеток печени. На их месте появляется фиброзно-соединительная ткань, составляющая суть цирротических изменений. Основные функции органа постепенно и прогрессирующе утрачиваются. В запущенных стадиях они необратимы. Помочь больному может только трансплантация», — добавил врач.

Примечательно то, что выявить цирроз печени на ранней стадии невозможно. Явные симптомы появляются только на позднем этапе. Больной начинает жаловаться на сниженный аппетит и тошноту, резко худеет и постоянно ощущает слабость. У него появляются отрыжка, изжога, метеоризм и неприятные ощущения в правом подреберье.

«Лечение цирроза подразумевает полный отказ от приема спиртного. Только в этом случае возможно добиться положительного результата. Второе важное условие — специальная диета. Естественно, индивидуально назначается медикаментозная терапия», — заключил эксперт.