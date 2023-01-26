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Сегодня, 16:20

Врач назвал обследования, которые нужно регулярно проходить после 50 лет

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра «Медэксперт» Сергей Жуков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что после 50 лет следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Определить проблему и решить ее на ранней стадии гораздо проще, чем лечить затяжную болезнь или доводить до хронических заболеваний.

Эксперт порекомендовал делать флюорографию, ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ брахиоцефальных сосудов, УЗИ артерий вен нижних конечностей, УЗИ брюшной полости, ФГТС и колоноскопию. Женщинам также обязательна маммография.

Чтобы подробно узнать о необходимых процедурах и анализах, читайте полную версию в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
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