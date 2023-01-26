Врач назвал обследования, которые нужно регулярно проходить после 50 лет

Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра «Медэксперт» Сергей Жуков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что после 50 лет следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Определить проблему и решить ее на ранней стадии гораздо проще, чем лечить затяжную болезнь или доводить до хронических заболеваний.

Эксперт порекомендовал делать флюорографию, ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ брахиоцефальных сосудов, УЗИ артерий вен нижних конечностей, УЗИ брюшной полости, ФГТС и колоноскопию. Женщинам также обязательна маммография.

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