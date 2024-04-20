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Врач назвал одну из причин появления тромбозов
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Врач назвал одну из причин появления тромбозов

Мария Маковей
Автор
Девушка замерзла
Фото fizkes/istockphoto.com
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Британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что резкое понижение температуры воздуха приводит к «сгущению» крови и повышению артериального давления. Это, в свою очередь, увеличивает риск тромбозов и инсультов.

По словам эксперта, зимой показатели преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний выше. При этом наибольшее количество смертей регистрируется в дни резкого похолодания.

Мосли объяснил, что при резком (и продолжительном) похолодании организм больше и дольше работает для поддержания внутренней температуры, что приводит к повышению вязкости крови.

Кроме того, на холоде сосуды могут спазмировать (резко сужаться), что снижает пропускную способность сосудистой системы и ухудшает кровоток. Это может привести к множеству опасных патологий, в том числе к инфаркту.

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